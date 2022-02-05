نائب أردوغان: رئيس وزراء أرمينيا سيزور تركيا في مارس

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان صرح أنه سيشارك في منتدى الدبلوماسية المزمع عقده في مدينة أنطاليا جنوب غربي تركيا في آذار/ مارس المقبل.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "أي" التلفزيونية المحلية.

وأضاف أوقطاي: "على الرغم من أن البعض يعتبرون تحرير إقليم قره باغ والعملية التي ندعمها حربا، إلا أنها أصبحت مفتاحاً للسلام بالحقيقة".

وأردف قائلا: "أصبحت أرمينيا من أكبر الرابحين هنا أيضا... تم تعيين مبعوثين خاصين وتوجيه رسائل إيجابية متبادلة، وعقد لقاء بين المبعوثين الخاصين".

وزاد: "وصلنا إلى مرحلة يصرح فيها رئيس الوزراء الأرميني أنه سيشارك في منتدى الدبلوماسية الذي سينعقد في أنطاليا، نريد تسارعا لهذه العملية".

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، عينت تركيا سفيرها السابق لدى واشنطن سردار قليج ممثلا خاصا لها لمباحثات تطبيع العلاقات مع أرمينيا.

وكانت أرمينيا قد عينت نائب رئيس البرلمان روبن روبينيان ممثلًا خاصًا في إطار عملية الحوار بين البلدين.

وفي 14 يناير/كانون الثاني الماضي، عقد قليج وروبينيان الاجتماع الأول في العاصمة الروسية موسكو، في إطار عملية تطبيع العلاقات بين البلدين.

ومؤخراً استؤنفت الرحلات الجوية بين تركيا وأرمينيا ضمن جهود تطبيع العلاقات بين البلدين.