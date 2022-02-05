نائب أردوغان: عملية "نسر الشتاء" الجوية كانت مؤثرة للغاية

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن بلاده نفذت عملية جوية عسكرية مؤثرة للغاية مؤخراً ضد معاقل تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي في شمالي العراق وسوريا

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "أي" التلفزيونية المحلية.

وأوضح أوقطاي أن عملية "نسر الشتاء" الجوية التي نفذتها القوات التركية على مخابئ ومعاقل "بي كا كا" في شمال العراق، ومنطقة سنجار، ومناطق بشمال سوريا جاءت وفق معلومات استخباراتية، مؤكدا أن العملية كانت مؤثرة للغاية.

وأشار المسؤول التركي أن العمليات ضد الإرهابيين ستتواصل.

ولفت إلى أن تركيا قاتلت ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في الميدان، وقدمت شهداء في هذا النضال، ودفنت آلاف من الإرهابيين.

وبيّن بالقول : "نرى دائماً هناك محاولات لإحياء داعش مجددا، موقف تركيا واضح وصريح، نرى تداخلا بين التنظيمات الإرهابية مثل داعش، وبي كا كا، وامتداده السوري ي ب ك، وتنظيم غولن".

وفجر الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ عملية جوية باسم "نسر الشتاء" ضد الإرهابيين في مناطق المالكية ـ ديريك، وسنجار وقراجق، التي يستخدمونها قواعد لهم شمالي العراق وسوريا.

- التوتر الروسي الأوكراني

وقال أوقطاي إن بلاده ترغب في تأسيس السلام في المنطقة، وأن تحل روسيا وأوكرانيا خلافاتهما بالطرق السلمية.

ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن استعداد بلاده لعب دور الوسيط لنزع فتيل التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وأكد أن تركيا مستعدة لاستضافة لقاء بين زعيمي البلدين.

وأضاف أن أوكرانيا وافقت على المقترح التركي في عقد لقاء مع الجانب الروسي، وأن الرد من موسكو لم يأت بعد بهذا الخصوص.

وأردف :"نأمل أن توافق روسيا الاتحادية على المقترح التركي لعقد لقاء مع الجانب الأوكراني في تركيا، لأن تفاقم الأزمة لن يضر الطرفين فحسب بل سيؤثر على تركيا، والمنطقة وأوروبا برمتها".