الناتو يشكر أردوغان على جهوده لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

قدم أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على جهوده الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال ستولتنبرغ في تغريدة على تويتر الإثنين، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع أردوغان، وبحث معه الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا.

وأضاف أن "الناتو" يرحب بالدعم الفعلي القوي الذي تقدمه تركيا لأوكرانيا، مبينا أن الحلف مستعد للحوار مع روسيا.

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، اتهامات إلى روسيا بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية بهدف غزو جارتها العضو السابق في الاتحاد السوفييتي المنحل.

وهددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا إذا شنت هجوما على جارتها، فيما ترفض موسكو تلك الاتهامات وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.