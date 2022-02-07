برلين ترحب بجهود تركيا لحل الأزمة بين أوكرانيا وروسيا

أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن ترحيبها بجهود تركيا الرامية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كريستوفر برغر، خلال مؤتمر صحفي عقده في برلين، الإثنين، إن ألمانيا ترحب بأي إسهام لحل الخلاف القائم.

وأفاد أن تركيا شريك في حلف شمال الأطلسي، وأن بلاده في تنسيق دائم معها ضمن إطار "الناتو".

على صعيد متصل، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية كريستينا هوفمان أن المستشار أولاف شولتز سيلتقي غدا الثلاثاء في برلين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والبولندي أندريه دودا.

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، اتهامات إلى روسيا بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية بهدف غزو جارتها العضو السابق في الاتحاد السوفييتي المنحل.

وهددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا إذا شنت هجوما على جارتها، فيما ترفض موسكو تلك الاتهامات وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.