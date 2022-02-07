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تركيا.. تحييد إرهابيين من تنظيم ي ب ك شمالي سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 07.02.2022 10:52
آخر تحديث في 07.02.2022 11:26
من مصادرات العمليات الأمنية ضد بي كا كا الارهابي الأناضول من مصادرات العمليات الأمنية ضد بي كا كا الارهابي (الأناضول)

أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، اليوم الإثنين، تحييد اثنين من إرهابيي ي ب ك / بي كا كا شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة أن قوات الكوماندوز التركية حيّدت الإرهابيين أثناء محاولتهما التسلل إلى منطقة عملية نبع السلام، مؤكدة في الوقت ذاته على مواصلتها التصدي لمحاولات الإرهابيين الاستفزازية والهجومية.

وفي 9 أكتوبر/تشرين أول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية نبع السلام شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي ي ب ك/ بي كا كا وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتمكنت تركيا من تحرير مدينتي تل أبيض ورأس العين خلال العملية، التي علقها الجيش التركي في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مماثل مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.

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