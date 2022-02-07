تشاوش أوغلو يلتقي المشري في أنقرة

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الاثنين، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، في أنقرة.

وقال تشاوش أوغلو في تغريدة حول اللقاء، إنه بحث مع المشري ضمان الوحدة في ليبيا ومسار اجراء الانتخابات على أسس دستورية.

وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر الماضي، وفق خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة.

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تنهي نزاعا عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.