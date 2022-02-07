رئيس البرلمان التركي يدعو إلى اتخاذ خطوات ملموسة ضد معاداة الإسلام

دعا رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة ضد التمييز، والعنصرية ومعاداة الإسلام.

جاء ذلك في كلمة له اليوم الإثنين، خلال مشاركته عبر تقنية فيديو كونفرنس، في الاجتماع السابع لرؤساء برلمانات دول مبادرة ميكتا التي تضم تركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وأستراليا.

وأشار شنطوب إلى تزايد العنصرية ومعاداة الأجانب والإسلام وخطاب الكراهية حول العالم، مشيراً إلى أنها وصلت إلى درجة مزعجة للغاية.

وأكد أن هذه الظواهر تمثل تهديداً كبيراً على سِلم وانسجام المجتمعات، وأضاف أن معاداة الإسلام باتت إحدى أكثر مظاهر العنصرية رواجا خلال الأعوام الـ 20 الأخيرة.

وفي سياق متصل، قال شنطوب إن المعلومات الخاطئة والمضللة والأخبار المزيفة، باتت تنتشر في ازدياد حول العالم، سواء من قبل الوسائل والأدوات الحكومية أو غير الحكومية.

وأوضح أن هذه التهديدات تمثل تحديات معقدة ومتعددة الجوانب، وتلحق الضرر بالديمقراطيات وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

وتشكلّت مبادرة "ميكتا" في 25 أيلول / سبتمبر 2013، لإنشاء منبر غير رسمي للتنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء، وجميعها أعضاء في مجموعة العشرين.