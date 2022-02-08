الرئاسة التركية تشدد على أهمية الحوار بين روسيا وأوكرانيا

شددت الرئاسة التركية على أهمية الحوار والتفاوض بين زعيمي روسيا فلاديمير بوتين، وأوكرانيا فولوديمير زيليسنكي لحل الأزمة القائمة بين البلدين.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في مقابلة مع قناة تركية خاصة مساء الاثنين، حيث أعرب عن اعتقاده بأن الرئيس رجب طيب أردوغان سيلعب دوراً هاماً لعقد قمة بين الرئيسين الروسي والأوكراني.

وأوضح قالن أن زيارة أردوغان إلى أوكرانيا الأسبوع الماضي، جاءت في مرحلة حساسة للغاية، وحظيت بترحيب كييف وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف أن الأوكرانيين يعبرون عن استيائهم من التصريحات الغربية الخاصة بأن روسيا على وشك احتلال كييف.

وأردف: "الهدف الرئيسي لبوتين ليس اقتحام أوكرانيا واحتلالها، إنما البدء بمفاوضات جديدة مع الغرب حول العديد من القضايا".

وردا على سؤال حول التغيرات التي أدت إلى بدء مرحلة تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، قال قالن إن ما تغير هو أن عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو الذي استمر 15 عاما، قد انتهى.

وتابع: "الحكومة الإسرائيلية الجديدة تضم عناصر مختلفة، ولأول مرة هناك مجموعات فلسطينية داخل الحكومة الحالية".

واستطرد: "هناك بعدان أساسيان في علاقاتنا مع إسرائيل، الأول هو الاقتصاد والتجارة والسياحة والطاقة، والثاني هو القضية الفلسطينية، وقد أبلغنا الإسرائيليين بأن القضية الفلسطينية هي قضية عدالة بالنسبة لنا".

ولفت إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أنقرة في مارس/ آذار المقبل، ستكون لها نتائج إيجابية للبلدين وللفلسطينيين.

وأشار قالن إلى وضع أردوغان الصحي قائلاً: "وضعه جيد للغاية والأطباء يتوقعون أن يتخلص الرئيس من الفيروس تماما خلال بضعة أيام".

ويوم السبت الماضي أعلن الرئيس التركي أنه وعقيلته أمينة أجريا اختبارات الكشف عن كورونا، بعد شعوره بأعراض خفيفة، وظهرت النتيجة إيجابية، وإنه مصاب بمتحور أوميكرون.