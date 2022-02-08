المستشفيات والمدن الطبية التركية تبدأ عملية التطعيم بلقاح "توركوفاك" المحلي

بدأت المستشفيات والمدن الطبية في تركيا كافة عملية التطعيم بلقاح "توركوفاك" المحلي المضاد لفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة في تغريدة، الثلاثاء، إن اللقاح المحلي "توركوفاك" وصل إلى جميع الولايات.

ودعا الجميع إلى تلقي اللقاح حتى لا يبقى مواطن من غير تطعيم، مؤكدا وصول "توركوفاك" إلى كافة مستشفيات البلاد.

تجدر الإشارة أن جامعة "أرجييس" بولاية قيصري وسط تركيا، طورت لقاح "توركوفاك" بالتعاون مع رئاسة المعاهد الصحية التابعة لوزارة الصحة.

وبدأت المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاح في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، فيما تم التطعيم بأول جرعة ضمن المرحلة الثانية في 10 فبراير/ شباط 2021.

وفي 27 أغسطس/ آب الماضي، بدأت الجامعة اختبارات المرحلة الثالثة للقاحها "توركوفاك" على المتطوعين.