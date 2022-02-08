تشاوش أوغلو يتهم اليونان بإنتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن اليونان تواصل سياسة الإعادة القسرية للمهاجرين التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو، في العاصمة أنقرة.

وحمّل تشاوش أوغلو اليونان مسؤولية مصرع 19 إنسانا بريئا جراء البرد القارس إثر إجبارهم على العودة إلى الأراضي التركية.

وأردف: "تواصل اليونان سياسة الإعادة التي تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان".

يشار إلى أن السلطات التركية عثرت في 2 فبراير/ شباط الحالي، على جثامين 11 مهاجرا غير نظامي قرب الحدود اليونانية بولاية أدرنة، ونقلت آخر إلى المستشفى حيث فارق الحياة، جراء ما تعرضوا له من برد.

وفي 3 فبراير، عثرت القوات التركية على جثامين 7 مهاجرين آخرين في نفس المنطقة، ما رفع عدد الوفيات إلى 19 ماتوا من البرد بعدما أرغموا في الجانب اليوناني على العودة إلى تركيا.