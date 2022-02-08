"فايز صوجو أوغلو" يُكلف بتشكيل الحكومة في قبرص التركية

كلف رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، اليوم الثلاثاء، رئيس حزب الوحدة الوطنية فايز صوجو أوغلو، بمهمة تشكيل الحكومة.

جاء ذلك في لقاء بين رئيس الحكومة الائتلافية السابقة صوجو أوغلو، وتتارو والذي عُقد عن بعد بسبب إصابة الأخير بفيروس كورونا.

وقال صوجو أوغلو في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب تكليفه بتشكيل الحكومة، إنه سيعقد أول اجتماع اليوم وسيشكل لجنة بهذا الخصوص، كما سيزور جميع الأحزاب الأخرى بشكل سريع لتبادل الآراء.

وأشار أن الحكومة الجديدة لا بد أن تكون متجانسة ومستقرة وتستطيع إكمال فترتها الاعتيادية الممتدة لمدة 5 سنوات، لافتا إلى أن أمامهم 15 يوما لتشكيل الحكومة.

وأحرز حزب الوحدة الوطنية المركز الأول في الانتخابات العامة المبكرة التي جرت في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، بنسبة 39.54 من إجمالي الأصوات.

وتنافس في الانتخابات 8 أحزاب و403 مرشحين بينهم 3 مستقلين للدخول إلى البرلمان المكون من 50 مقعدا.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن رئيس حزب الوحدة الوطنية، فايز صوجو أوغلو، تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الديمقراطي، لحين إجراء انتخابات مبكرة.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الحكومة السابقة برئاسة أرسان سانر استقالتها، نظرا للمشاكل التي تعانيها الأحزاب الثلاثة الشريكة في الحكومة الائتلافية.