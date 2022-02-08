قبرص التركية تدين اتهامات جارتها اليونانية حول المهاجرين

قالت وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، إن اتهامات اليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية، لبلادها ولتركيا من أجل التستر على ممارساتهما غير الإنسانية، والتي أودت بحياة مهاجرين، أمر غير مقبول.

وأفادت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن قبرص التركية قدمت سابقا مقترحا إلى الجانب الرومي لإقامة تعاون بشأن الهجرة غير النظامية، مجددة تأكيدها أن المقترح ما زال مطروحا على الطاولة.

وأوضحت أن الجانب الرومي رفض كافة مقترحات التعاون التي قدمتها جمهورية شمال قبرص التركية، ووجهت ادعاءات لا أساس لها ضدها وضد تركيا.

وأشارت أن آخر هذه الادعاءات كان خلال خطاب وزير داخلية إدارة جنوب قبرص الرومية نيكوس نوريس، في الاجتماع غير الرسمي لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الذي انعقد في فرنسا.

وقالت في البيان: "اتهامات اليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية، التي اعتادت على استغلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي، ضد بلدنا وجمهورية تركيا للتستر على ممارساتهما غير الإنسانية، التي وصلت إلى حد حدوث وفيات بين المهاجرين، غير مقبولة".

ولفتت الوزارة إلى أن وسائل الإعلام تناولت حوادث إعادة اليونان للمهاجرين في البحر، وكيف قامت مرارا قوات خفر السواحل التركي بإنقاذهم.

وذكرت أن تقرير قوات حفظ السلام الأممية للأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، المنشور في يناير/ كانون الثاني الماضي، تطرق إلى اختفاء شخص في البحر جراء وقوف إدارة قبرص الرومية في وجه المهاجرين.

وأردفت: "نؤكد مرة أخرى أننا بصفتنا جمهورية شمال قبرص التركية نتبنى موقفا بناء ومنفتحون للحوار كما كان الحال دائما".