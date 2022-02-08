مهرجان "تكنوفيست" التركي يتجه نحو العالمية ويعقد أولى دوراته الخارجية في أذربيجان

بعد تحول تركيا إلى مركز حيوي في مجال الفضاء والطيران والتكنولوجيا، يستعد مهرجان "تكنوفيست" التركي المختص بهذه المجالات وأحد أكبر مهرجانات الفضاء والتكنولوجيا في العالم، لعقد أولى دوراته الخارجية في العاصمة الأذربيجانية باكو في شهر مايو/أيار.

وكانت الفعالية التكنولوجية الضخمة بدأت بشكل أساسي على يد فريق التكنولوجيا التركي T3 ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية عام 2018، كأول مهرجان وطني للتكنولوجيا في تركيا، يهدف إلى إثارة الاهتمام بالتكنولوجيا بين الشباب.

ومن المقرر عقد دورة "تكنوفيست" الأذربيجانية في الفترة ما بين 26 و29 مايو/أيار في باكو، بحسب ما أُعلن يوم الاثنين في مؤتمر صحفي.

وحضر الاجتماع التمهيدي لدورة هذا العام العديد من المسؤولين، من بينهم "رشاد نبييف" وزير التنمية الرقمية الأذربيجاني و"خلوق بيرقدار" المدير العام لشركة المسيرات التركية بايكار ورئيس فريق التكنولوجيا التركي، و"سلجوق بيرقدار" رئيس قسم التكنولوجيا في بيكار وكبار المسؤولين الأتراك ونواب الوزراء.

وأشار "نبييف" في خطابه إلى أن المهرجان سيعزز الروابط بين أذربيجان وتركيا من خلال تسليط الضوء على شرف استضافة أذربيجان لهذا الحدث الكبير. كما دعا الجميع لحضور هذا الحدث الهام وخاصة الشباب الأذربيجاني.

ووصف "سلجوق بيرقدار" مهرجان "تكنوفيست" بأنه حلم تحقق، قائلاً: "بدأ هذا الحلم الآن يتسع خارج حدود تركيا". وأضاف أنه حدث مهم للشباب الأتراك يقدم تقنيات مبتكرة ويعرض أحدث الاتجاهات العالمية والمستقبلية لدعم صناعة دفاعية وطنية قوية، وهو أمر حاسم للاستقلال.

وأوضح "بيرقدار" نمو هذا المهرجان وتلقيه عدداً هائلاً من عروض التعاون من الخارج وأضاف أنهم اختاروا إقامة الدورة الخارجية الأولى منه في أذربيجان، لما تعنيه الأخوة التركية الأذربيجانية من التزام من خلال القيم المشتركة.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى جميع المؤسسات والجهات المعنية، لا سيما الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، اللذين رعيا الحدث وجعلاه وسيلةً لتوطيد العلاقات القوية بين تركيا وأذربيجان.