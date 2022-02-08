واشنطن وأنقرة تدعمان وحدة أراضي أوكرانيا

أكد وزيرا الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، دعم بلديهما وحدة أراضي أوكرانيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، الثلاثاء، تعليقا على اتصال هاتفي بين بلينكن وتشاوش أوغلو.

وأضاف البيان أن تشاوش أوغلو وبلينكن تناولا سبل تعزيز التنسيق بين البلدين في سبيل حل الأزمة الأوكرانية، وضرورة تحرك حلف الناتو بشكل جماعي في هذا الصدد.

وأردف أن الوزيرين شددا على دعم سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، وأن الجانب الأمريكي يتابع عن كثب مبادرة الرئيس رجب طيب أردوغان لحل التوتر الروسي الأوكراني.

كما بحث الجانبان الجهود الرامية لتطبيع العلاقات التركية الأرمينية، والخطوات الممكن أن تتخذها واشنطن لدعم هذه الجهود.

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، اتهامات إلى روسيا بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوما على أوكرانيا.

وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.