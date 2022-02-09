تركيا.. إيداعات نظام الوديعة المحمية تتجاوز 312 مليار ليرة

قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، إن إجمالي حجم الإيداعات وفق نظام الوديعة المحمية من تقلبات أسعار الصرف تجاوز 312 مليار ليرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة البريطانية لندن، الثلاثاء، كما أجرى عدة لقاءات مع مسؤولي شركات وبنوك رفيعي المستوى خلال اليومين السابقين.

وأفاد نباتي أن هناك حزمة مهمة تتعلق بالأسواق المالية في تركيا سيتم إعلانها خلال الفترة القادمة، تهدف إلى إدخال الذهب المدخر في المنازل ضمن النظام المالي.

وأشار أن حجم الذهب المذكور يصل إلى نحو 5 آلاف طن، أي ما يعادل 250 ـ 350 مليار دولار.

ووديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف، آلية مالية أطلقتها تركيا أواخر العام الماضي، حيث تضمن للمودع بالليرة عدم وقوعه ضحية لتقلبات أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقتي الإيداع والسحب.