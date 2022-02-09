تشاوش أوغلو ووزير خارجية طالبان يبحثان الوضع في أفغانستان

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، ونظيره في حكومة طالبان المؤقتة أمير خان متقي، الوضع في أفغانستان.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، أعرب فيها متقي عن أمله بالشفاء العاجل للرئيس رجب طيب أردوغان من إصابته بفيروس كورونا.

كما تقدم متقي بالشكر إلى تركيا، جراء وصول "قطار الخير" الأول إلى أفغانستان.

وأضاف البيان أن تشاوش أوغلو أبلغ متقي بأنه من المنتظر إرسال قطار مساعدات ثانٍ إلى أفغانستان في الفترة القادمة.

وأكد تشاوش أوغلو أهمية تأسيس حكومة شاملة في سبيل إحلال الأمن والاستقرار في أفغانستان.

وأعرب عن بالغ قلقهم إزاء الأنباء الواردة بشأن اختفاء بعض الناشطات الأفغانيات مؤخرا.

وأشار إلى أهمية تعليم الفتيات في المجتمع، وأن تركيا تتابع الخطوات التي اتخذتها طالبان بهذا الصدد عن كثب.

كما بحث تشاوش أوغلو ومتقي ملف إعادة افتتاح مدارس وقف المعارف التركي بأفغانستان.

وتناول الوزيران موضوع تشغيل تركيا وقطر مطار كابل الدولي.

وفي بيان آخر، قالت الخارجية التركية، إن تشاوش أوغلو بحث عبر اتصال هاتفي مع نظيره الأوزبكستاني عبد العزيز كاميلوف العلاقات الثنائية، والوضع في أفغانستان.