مباحثات تركية قطرية لتعزيز العلاقات العسكرية

بحث قائد القوات البرية التركي موسى أفسافار مع نظيره القطري سعيد حصين الخيارين، الأربعاء، تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

ويجرى أفسافار زيارة رسمية للعاصمة القطرية الدوحة، غير محددة المدة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

ووفق "قنا" جرى خلال الاجتماع "استعراض العلاقات العسكرية الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها" دون مزيد التفاصيل.

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري بين البلدين في يونيو/ حزيران 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات مشتركة.

وتنص الاتفاقية على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، والصناعات الدفاعية، والمناورات المشتركة، وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين.