الدفاع التركية: اليونان انتهكت وضع جزر إيجة 229 مرة منذ بداية العام

قالت وزارة الدفاع التركية إن اليونان انتهكت الوضع غير العسكري لجزر بحر إيجة 229 مرة خلال العام الجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الرائدة في مستشارية الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الدفاع بينار قره، اليوم الخميس.

وقالت قره إن اليونان ارتكبت 229 انتهاكًا منذ مطلع عام 2022 بحق الجزر ذات الوضع غير العسكري عبر المركبات البحرية والجوية العسكرية.

وأشارت إلى أن اليونان تواصل خطابها العدواني وممارساتها الاستفزازية رغم مواقف تركيا الصادقة.

وذكرت أن جزر شرق بحر إيجة سلمت إلى اليونان عبر اتفاقيتي لوزان وباريس شريطة أن تبقى بوضع غير عسكري.

وأوضحت أن الأنشطة العسكرية اليونانية في الجزر ذات الوضع غير العسكري تعد انتهاكًا جوهريًا للاتفاقيات المذكورة.

وشدّدت على أن تركيا ترد بالشكل اللازم عبر القنوات الدبلوماسية على موقف المسؤولين اليونانيين المخالف للقانون والاستفزازي والعدواني.

كما أكّدت قره أن اليونان تواصل إعادة المهاجرين بطريقة وحشية في بحر إيجة بما في ذلك النساء والأطفال.

ولفتت إلى مصرع 19 مهاجرا من البرد بعد أن أعادتهم القوات اليونانية الحدودية في منطقة إيسبالا الحدودية، يوم 2 فبراير/ شباط الجاري.

وقالت إن هذا الحدث يشكل آخر مثال للممارسات اليونانية اللاإنسانية، وإنه يجب على أثينا الكف عن انتهاك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ودعت الاتحاد الأوروبي إلى رؤية هذه الممارسات من قبل اليونان التي هي عضو فيه.

من جهة أخرى، أشارت قره إلى ضبط 296 شخصًا بينهم 28 إرهابيا اجتازوا حدود تركيا بطرق غير قانونية خلال يناير/ كانون الثاني الماضي.