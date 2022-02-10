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الرئاسة التركية: أردوغان سيباشر الجمعة جدول أعماله

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 10.02.2022 20:55
الرئاسة التركية: أردوغان سيباشر الجمعة جدول أعماله

أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن رئيس البلاد رجب طيب أردوغان سيباشر غدًا جدول أعماله الحافل من النقطة التي توقف عندها، بعد تعافيه من الإصابة بكورونا.

وفي تغريدة نشرها ألطون في حسابه على "تويتر"، الخميس، بيّن أن الرئيس أردوغان استعاد عافيته في وقت قصير.

وأضاف: "بإذن الله وبفضله سيباشر رئيسنا غدا جدول أعماله الحافل من حيث توقف".

وتوجه ألطون بالدعاء إلى الله أن يحفظ الرئيس لبلاده وشعبه ويطيل في عمره.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن سركان طوبال أوغلو، طبيب الرئيس أردوغان، أن نتائج مسحات كورونا التي أُجريت للأخير خلال اليومين الأخيرين ظهرت "سلبية".

وقال طوبال أوغلو في تصريح، إن أعراض كورونا على الرئيس التركي انتهت تماماً خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

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