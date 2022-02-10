تركيا تلوح بفتح ملف السيادة على جزر ايجة ما لم تتخل اليونان عن تسليحها

قال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، إن تركيا ستبحث مسألة السيادة على جزر بحر إيجة في حال لم تتخل اليونان عن مشروع تسليح تلك الجزر.

جاء ذلك في مشاركته في بث حي على قناة "TRT Haber"، الخميس، حول تقييمه للسياسة الخارجية التركية.

وأوضح تشاوش أوغلو أن تركيا أرسلت رسالتين إلى الأمم المتحدة حول انتهاك اليونان وضع الجزر منزوعة السلاح في بحر إيجة.

وأضاف: "سنبحث مسألة السيادة على جزر بحر إيجة إذا لم تتخل اليونان عن تسليحها".

وذكر أن هذه الجزر منحت لليونان بموجب اتفاقيتي لوزان وباريس للسلام بشرط نزع سلاحها، لافتا إلى أن أثينا بدأت انتهاك ذلك في الستينيات.

وبخصوص مسألة جزيرة قبرص، أكد تشاوش أوغلو أنها قضية سياسية وطنية لتركيا وللأتراك القبارصة.

وأوضح أن الجانب التركي من الجزيرة قدم عروضا بناءة للغاية، لكن الإدارة الرومية رفضت موضوع المشاركة.

وقال إن الحل السياسي الدائم للقضية يمكن تحقيقه إذا قبل القبارصة الروم بمشاركة الأتراك في الجزيرة، إضافة إلى ضغط الاتحاد الأوروبي عليهم وإقناعهم بالحل.

وأشار إلى أنه يمكن ترتيب التقاسم العادل لموارد الجزيرة بين الطرفين عبر شركات من كلا الجانبين بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة.

وحول التوتر بين روسيا وأوكرانيا، قال تشاوش أوغلو إن فكرة الوساطة التركية ظهرت بسبب العلاقة الجيدة مع كلا البلدين، مشيرا أن جهودنا في هذا الصدد ينظر إليه الجميع بامتنان.

وأضاف أن تركيا اتخذت خطوات لتخفيف التوتر بين البلدين، وأنها تواصل اتصالاتها في العلن وبالكواليس.

ولفت إلى أن تركيا أعلنت موقفها حيال التوتر الروسي الأوكراني عبر تصريحات الرئيس أردوغان خلال زيارته إلى كييف مؤخرا.

وذكر تشاوش أوغلو أن حل الأزمة بشكل جذري قد يستغرق بعض الوقت، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لبناء الثقة.

وأكد أن تركيا تساهم في حل الأزمة عبر كل المنصات الدولية، على مستوى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وعلى المستويين الثنائي والثلاثي.

وذكر أن الخطاب القائل بأن روسيا ستغزو أوكرانيا في أي وقت يسبب عدم ارتياح في أوكرانيا ويؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي للبلاد.

وعن العلاقات التركية الإماراتية، أوضح أن المصالح والمنافع المتبادلة تؤخذ بالحسبان في العلاقات الثنائية، وأن العلاقات جيدة وتعود بالفائدة على البلدين.

وقال إن أنقرة ترحب بالاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مشيرا أن الشركات التركية لديها استثمارات كبيرة في كل القطاعات، وأن مهمة الحكومة التركية تمهيد الطريق لها وإزالة العقبات.