تشاوش أوغلو: أذربيجان لا تعارض المحادثات التركية الأرمينية بل تدعمها

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم الخميس، إن أذربيجان لا تعارض جهود المحادثات التركية مع أرمينيا، بل تدعمها بالفعل.

جاء ذلك خلال لقائه مع إحدى القنوات المحلية، وأضاف: "أذربيجان لا تنزعج من تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا، بل تدعمها، وأنقرة تجري جهود التطبيع بالتنسيق مع باكو".

وتابع تشاوش أوغلو قوله بأن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان أدرك أن العزلة والاحتلال لا يفيد الدولة، مشيراً إلى أنه أخبر نظيره الأمريكي أنتوني بيلنكن أن الولايات المتحدة يجب أن تدعم جهود الحوار، إذ يمارس الشتات الأرميني بالخارج ضغوطا على أرمينيا لتجنب الحوار.