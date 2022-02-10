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تشاوش أوغلو: أذربيجان لا تعارض المحادثات التركية الأرمينية بل تدعمها

ديلي صباح
أنقرة
نشر في 10.02.2022 11:38
آخر تحديث في 10.02.2022 14:11
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو وكالة الأناضول للأنباء وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو (وكالة الأناضول للأنباء)

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم الخميس، إن أذربيجان لا تعارض جهود المحادثات التركية مع أرمينيا، بل تدعمها بالفعل.

جاء ذلك خلال لقائه مع إحدى القنوات المحلية، وأضاف: "أذربيجان لا تنزعج من تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا، بل تدعمها، وأنقرة تجري جهود التطبيع بالتنسيق مع باكو".

وتابع تشاوش أوغلو قوله بأن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان أدرك أن العزلة والاحتلال لا يفيد الدولة، مشيراً إلى أنه أخبر نظيره الأمريكي أنتوني بيلنكن أن الولايات المتحدة يجب أن تدعم جهود الحوار، إذ يمارس الشتات الأرميني بالخارج ضغوطا على أرمينيا لتجنب الحوار.

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