رغم التوترات بين البلدين.. ارتفاع حجم التبادل التجاري بين تركيا واليونان عام 2021

رغم التوترات الشديدة في العلاقات الثنائية بين تركيا واليونان، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن حجم التبادل التجاري ارتفع بشكل ملحوظ بين البلدين.

ووفق البيانات الرسمية، فقد زاد حجم التبادل التجاري بين تركيا واليونان بشكل كبير عام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه، كما ساهمت التطورات التي يشهدها قطاع التجارة في تهدئة التوترات السياسية بين البلدين، ما قدم الكثير من الفوائد لكلا الجانبين.

من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، قبل زيارته إلى أثينا في مايو/أيار عام 2021، إن الهدف من زيارته هو خلق أجواء إيجابية بين البلدين.



وفي اجتماع عقده تشاوش أوغلو مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، تم الاتفاق على قائمة من 25 بندا لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

بدورها ساهمت البنود المذكورة في تعزيز الأجواء الإيجابية وتوطيد أواصر التعاون، وهذا ما بدت نتائجه واضحة في قطاع التجارة الثنائية خلال العام الماضي، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا واليونان بنسبة 69.2 في المئة العام الماضي، مقارنة بعام 2020، وبلغ 5.2 مليار دولار.



وفي السياق، زادت صادرات تركيا إلى اليونان بنسبة 73.3 بالمائة في العام الماضي، كما سجلت واردات اليونان من تركيا زيادة بنسبة 46 بالمئة لتصل إلى 2.3 مليار يورو، وذلك وفقاً لبيانات غرفتي التجارة التركية واليونانية.

وبهذه الزيادة صعدت تركيا إلى المرتبة الثامنة على قائمة الدول المصدرة لليونان.

وفي الإطار نفسه، وصلت قيمة الصادرات اليونانية إلى تركيا حوالي 1.8 مليار دولار عام 2021، أي بزيادة قدرها 39 بالمئة، وفقاً للمصدر المذكور سابقاً.

جائحة كورونا وتأثيرها على السياحة بين البلدين:

ورغم الأرقام الإيجابية التي سجلها ميزان التجارة بين البلدين، إلا أن قطاع السياحة شهد تراجعاً، بسبب تفاقم أزمة كورونا التي حدت من حركة السفر والتنقل في جميع أنحاء العالم، إذ ظلت حركة العبارات البحرية من تركيا إلى الجزر اليونانية متوقفة أكثر من عامين.

كما فُرضت قيود على حركة النقل البري والجوي بين البلدين، خاصة عام 2020.



وبحسب بيانات وزارة السياحة اليونانية، فإن عدد الزائرين اليونان إلى تركيا في عام 2018 بلغ 686 ألفاً و891 زائرًا، بينما ارتفع هذا الرقم إلى 836 ألفًا و882 في عام 2019، فيما انخفض إلى 136 ألفًا و305 في عام 2020 بسبب التأثيرات السلبية للوباء.



في المقابل، بلغ عدد الزوار من تركيا إلى اليونان 930 ألفًا عام 2018، وارتفع هذا العدد إلى مليون و93 ألفًا عام 2019، بينما انخفض عام 2020 إلى 232 ألف زائر فقط.



ومع تخفيف القيود على النقل الجوي والبري بين البلدين، بدأت أعداد الزوار ترتفع من الدول المجاورة لكلا البلدين منذ عام 2021.