صحيفة فرنسية تشيد بالطائرات المسيرة التركية وبدورها الإسترايتجي الجديد

نشرت صحيفة "La Croix" الفرنسية مقالاً تحليلياً عن تأثير الطائرات المسيرة المسلحة على مسار الحروب بالعالم أشادت فيه بالطائرات بدون طيار المسلحة التركية قائلة إنها أدوات نفوذ بالنسبة إلى تركيا.

وأشار المقال الذي نشرته الصحيفة الثلاثاء إلى اتساع رقعة انتشار هذه الطائرات خلال الاشتباكات التي حدثت في أوكرانيا وسوريا وليبيا وقره باغ وإثيوبيا.

وذكرت الصحيفة أن طائرات "بيرقدار تي بي2" التركية، و"هاروب" الإسرائيلية، ساعدت أذربيجان على الانتصار في إقليم قره باغ (الذي كان محتلًا من أرمينيا) دون أن تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح.

وأوضحت أن تركيا استفادت بشكل ناجح من الطائرات المسيرة المسلحة خلال عملية لها في سوريا بشهر مارس/آذار من عام 2020.

ولفتت إلى أن الطائرات التركية منحت قوات الحكومة الشرعية في ليبيا التفوق على القوات المسلحة التابعة لقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، شرقي ليبيا.

وأكّدت أن الطائرات المسيرة المسلحة التي تصنعها شركة "بايكار" التركية تجذب الكثير من الاهتمام في دول إفريقيا.

وقالت الصحيفة إن أوكرانيا اشترت أيضًا 20 طائرة مسيرة تركية الصنع.

ورأت أن كبار مصنعي الطائرات المسيرة المسلحة، مثل تركيا والولايات المتحدة والصين وإسرائيل وروسيا، يعملون على دمج الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الروبوتات.

كما أشارت إلى أن المسيرات المسلحة أدوات نفوذ بالنسبة إلى تركيا، وأن الأداء الناجح الذي قدمت في معارك سوريا وليبيا وقره باغ، زاد من مبيعات هذه الطائرات.

واعتبرت أن الرئيس رجب طيب أردوغان يستخدم المسيرات "كسلاح دبلوماسي".

وتحدثت عن ارتفاع نصيب القطاع الدفاعي في ميزانية تركيا من 5.4 في المئة لعام 2015 إلى 7.5 في المئة لعام 2020.

وأضافت: "رغم استمرار تركيا في استيراد قطع معينة، إلا أنها تبرز بشكل متزايد كقوة عسكرية تنتج وتبيع الأسلحة بل وتقوم بتدرب الفرق".

وشدّدت على أن الأداء والتفوق التكنولوجي لطائرات "بيرقدار تي بي2"، سمح بتغيير التوازن في علاقات القوة.

وقالت إن تركيا صدرت عشرات الطائرات المسيرة المسلحة إلى أوكرانيا وبولندا وكازاخستان وقرغيزستان وقطر.

وحسب المقال، كانت الطائرات المسيرة التركية محط أنظار القادة الأفارقة على هامش النسخة الثالثة من قمة الشراكة التركية-الإفريقية التي عقدت في إسطنبول بين 17 و18 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ونقلت عن الخبير التركي في السياسات الدفاعية أردا مولود أوغلو، قوله إن تركيا طرحت منتجات متوافقة مع معايير حلف شمال الأطلسي (الناتو) دون فرض قيود دبلوماسية شديدة مثل الدول الغربية.