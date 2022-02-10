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علييف يستقبل مسؤولي شركة بايكار التركية

وكالة الأناضول للأنباء
باكو
نشر في 10.02.2022 10:32
آخر تحديث في 10.02.2022 11:47
أثناء لقاء الرئيس الأذربيجاني مع مسؤولي بايكار التركية وكالة الإخلاص أثناء لقاء الرئيس الأذربيجاني مع مسؤولي بايكار التركية (وكالة الإخلاص)

استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الأربعاء، خلوق بيرقدار مدير شركة بايكار التركية المصنعة للمسيرات، والمدير التقني للشركة سلجوق بيرقدار.

جرى ذلك خلال زيارة للعاصمة باكو، للتعريف بمهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء المقرر عقده في أذربيجان خلال الفترة 26- 29 مايو/ أيار المقبل.

وأعرب خلوق بيرقدار في تغريدة عبر تويتر، عن امتنانه للرئيس علييف لحسن الاستقبال.

وعقب اللقاء، أجرى كلا من خلوق وسلجوق زيارة إلى حديقة غنائم الحرب التي تعرض فيها المعدات العسكرية التي تم اغتنامها في حرب إقليم قره باغ.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني، عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، توصلت أذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر من العام لاتفاق لوقف إطلاق النار، نص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

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