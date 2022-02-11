أردوغان يلتقي أعضاء هيئة الحكماء بمنظمة الدول التركية



التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أعضاء هيئة الحكماء في منظمة الدول التركية بمدينة إسطنبول.

وذكرت مصادر صحفية أن الاجتماع المغلق بين الرئيس أردوغان وأعضاء الهيئة عقد في قصر وحيد الدين الرئاسي.

وشارك في الاجتماع، رئيس هيئة الحكماء بن علي يلدريم، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، والسكرتير الخاص لرئاسة الجمهورية حسن دوغان.

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقا) في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، والمجر وتركمانستان بصفة مراقب.

وتهدف المنظمة التي تتخذ من إسطنبول مقراً لها، إلى تطوير التعاون بين الدول التركية في العديد من المجالات بينها التعليم والتجارة.