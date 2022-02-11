الدفاع التركية: تحييد 29 إرهابياً شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 29 إرهابيا من ي ب ك/ بي كا كا شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، إنه تم تحييد 28 إرهابيا حاولوا شن هجوم على منطقة عملية درع الفرات، إضافة إلى إرهابي آخر كان يستعد لشن هجوم على منطقة عملية "نبع السلام".

واستطاع الجيش التركي عبر عملية درع الفرات التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من العناصر الإرهابية.

وتقع نبع السلام شرقي نهر الفرات في الشمال السوري، وهي المنطقة التي أطلق فيها الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لتطهيرها من إرهابيي ي ب ك/ بي كا كا وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين.