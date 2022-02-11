المخابرات التركية تحبط عملية إيرانية لاغتيال رجل أعمال تركي إسرائيلي في إسطنبول

كشفت المخابرات التركية خلية إيرانية من 9 أشخاص كانت تخطط لاغتيال رجل أعمال تركي إسرائيلي في إسطنبول.

وقالت صحيفة "صباح" التركية إن جهاز المخابرات التركي اعتقل هذا الأسبوع ثمانية أشخاص يشتبه في تخطيطهم لاغتيال رجل الأعمال يائير غيلر الذي يحمل الجنسيتين التركية والإسرائيلية ويعمل في قطاعي الطيران والدفاع.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية، أن محاولة الاغتيال جاءت ردا على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده قرب طهران في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

ونُسبت عملية اغتيال فخري زاده إلى إسرائيل التي اعتبرته عرّاب البرنامج النووي الإيراني.

ونددت أنقرة باغتيال العالم الإيراني باعتباره "عملا إرهابيا".

وبحسب صحيفة "صباح"، نفّذت شرطة إسطنبول العملية "قبل أيام" للقبض على أعضاء الشبكة.

وأكدت الصحيفة أنه "بعد شهر من التحقيق والمراقبة"، قبض على ثمانية أشخاص بتهمة "التأسيس والانتماء إلى منظمة إجرامية" علما أن زعيم الشبكة موجود في إيران.

وبحسب المصدر ذاته، تعاون جهاز المخابرات التركي مع الموساد لمنع الاغتيال وحماية رجل الأعمال الذي "وضع في مكان آمن".