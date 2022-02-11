شنطوب يهنئ نظيره الإيراني باليوم الوطني لبلاده

هنأ رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف باليوم الوطني لجمهورية إيران الإسلامية.
وأرسل شنطوب برقية تهنئة إلى قاليباق، قائلاً فيها "بمناسبة العيد الوطني لجمهورية إيران الإسلامية، أهنئ من قلبي الشعب الإيراني الصديق والشقيق وشخصكم الكريم نيابة عني وعن الأمة التركية".
وأعرب شنطوب عن أمله في تعزيز العلاقات المبنية على أساس متين من خلال الروابط التاريخية والثقافية والبشرية القوية عبر مزيد من الجهود المشتركة لبرلماني البلدين.
ونقل شنطوب لنظيره خالص تمنياته بالخير والسلام والرفاهية للشعب الإيراني في هذه المناسبة.