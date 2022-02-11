وزير الخارجية التركي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الصومالي

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اتصالا هاتفيا مع نظيره الصومالي عبدي سعيد موسى علي، وبحث معه العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، حسب بيان نشرته وزارة الخارجية التركية الجمعة.

وهنأ موسى علي تركيا بتطوير لقاح "توركوفاك" الذي طورته بإمكانات محلية.

بدوره قدم تشاوش أوغلو التعازي لنظيره في ضحايا الهجمات الإرهابية التي شهدتها الصومال يومي 9 و10 فبراير/ شباط الجاري.

كما أعرب عن تعازيه في الموطنين الصوماليين الخمسة الذين لقوا مصرعهم مع 14 مهاجرًا آخرين بسبب البرد القارس على حدود اليونان مطلع الشهر الجاري.

وأكّد تشاوش أوغلو أن عمليات الإعادة القسرية من اليونان لا يمكن قبولها ووصفها بأنها وحشية، ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يلتزم الصمت ولا يحرك ساكنًا.

وأشار إلى أن تركيا ستواصل طرح هذه الانتهاكات تجاه حقوق الإنسان في المحافل الدولية.

من جهته أكّد الوزير الصومالي أنه سيشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي جنوبي تركيا بين 11 و13 مارس/ آذار القادم.