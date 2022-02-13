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اليوم العالمي للإذاعة.. أردوغان يهنئ العاملين في الإذاعات التركية

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 13.02.2022 16:09
الأناضول (الأناضول)

بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان بالتهنئة للعاملين في الإذاعات التركية وقطاع الإعلام.

وفي تغريدة على حسابه في تويتر قال أردوغان: "أهنئ كافة العاملين في الإذاعات التركية باليوم العالمي للإذاعةـ للخدمات التي يقدموها للملايين على مدار الساعة وفي كل مكان من بلدنا وفي كافة مجالات الحياة".

ويحتفل العالم في 13 فبراير/شباط من كل عام باليوم العالمي للإذاعة، بعد إعلان الدول الأعضاء في اليونسكو عام 2011 عن يوم 13 فبراير يومًا عالميًا للإذاعة (WRD)، واعتمدت ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.

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