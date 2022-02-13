في زيارة أردوغان للإمارات غداً.. توقيع 12 اتفاقية في الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة

ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أبوظبي، غداً الاثنين، ستوقع تركيا والإمارات العربية المتحدة 12 اتفاقية في مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة.

ومن شأن هذه الاتفاقيات تعزيز الأجواء الإيجابية في العلاقات التركية الإماراتية.

وتشمل الاتفاقيات، مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الاستثمار، وبروتوكول تعاون في مجالي الإعلام والاتصال، وخطاب نوايا بشأن بدء اجتماعات التعاون في الصناعات الدفاعية.

وتضم أيضا، مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات النقل البري والبحري، وبيانا مشتركا حول بدء المفاوضات بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

ومن ضمن الاتفاقيات مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التعاون الزراعي، ومذكرة تفاهم حول التعاون في الصناعة والتقنيات المتقدمة.

وتتضمن كذلك مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال الصحة، وفي المجال الثقافي، وفي مجال الشباب، وإدارة الكوارث والطوارئ، والأرصاد الجوية.