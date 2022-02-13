وزير الزراعة والغابات: 2000 شركة تركية تعمل في قطاع الأغذية في الإمارات العربية المتحدة

قال وزير الزراعة والغابات التركي إن نحو 2000 شركة تركية تعمل في قطاع الأغذية في الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك، في مؤتمر أقامته رابطة مصدري منتجات الأغذية التركية بإمارة دبي، ونقلت تفاصيله، الأحد، صحيفة البيان الإماراتية.

وذكر بكر باكدميرلي أن الإمارات هي الشريك التجاري الأكبر لتركيا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وأنها حليف اقتصادي موثوق، وسوق استراتيجية للسلع والمنتجات التركية.

وزاد: "هناك أكثر من 2000 شركة تركية تعمل في مجال الطعام والأغذية في دولة الإمارات"، "وأنا سعيد بذلك".

وتابع الوزير التركي: "بلادنا واحدة من أفضل عشر دول في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الزراعي.. نحن نصدر إلى 200 دولة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

ونقلت الصحيفة الإماراتية عن "علي كان يمانيلماز" نائب رئيس مجلس إدارة رابطة مصدري منتجات الأغذية التركية، قوله: "نعمل على تعزيز الروابط التجارية بين تركيا والإمارات، في مجال تصدير واستيراد المنتجات الغذائية وضمان الاستدامة في السوق".

ويبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة من 14 إلى 15 فبراير/ شباط الجاري، بعد الزيارة التي أجراها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.