أردوغان: للحوار والتعاون بين تركيا والإمارات انعكاس على السلام والاستقرار في المنطقة

شدد الرئيس رجب طيب أردوغان على أهمية الحوار والتعاون بين تركيا والإمارات العربية المتحدة وانعكاس ذلك على الاستقرار والسلام في المنطقة بأسرها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الاثنين، بمطار أتاتورك في إسطنبول، قبيل توجهه إلى الإمارات في زيارة رسمية تستغرق يومين.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، و أن وفدا كبيرا يرافقه خلال الزيارة.

وأشار الى أن آخر زيارة أجراها إلى الإمارات كانت عام 2013، حينما كان رئيسا للوزراء.

ونوه أن العلاقات بين البلدين دخلت مرحلة جديدة، مع زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى أنقرة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كما أشار إلى قيام وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بزيارة الإمارات في ديسمبر/كانون الأول، أعقبتها زيارة لرئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب في كانون الثاني/يناير الماضي.

وأردف :"في زيارتي هذه، نهدف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير الزخم الحاصل في علاقاتنا والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه مجددا".

وأضاف :"سنتخذ معا الخطوات التي ستحدد شكل 50 عامًا جديدة من صداقتنا وأخوتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحيي الذكرى الخمسين لتأسيسها".

ومضى قائلا :"الحوار والتعاون بين تركيا والإمارات العربية المتحدة يحملان أهمية من حيث السلام والاستقرار في منطقتنا بأسرها".

وأكد أن تركيا لا تميز بين أمنها واستقرارها وأمن واستقرار كافة الدول الشقيقة في منطقة الخليج.