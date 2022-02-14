أردوغان يزور الإمارات العربية المتحدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية

وصل الرئيس رجب طيب أردوغان العاصمة الإماراتية في زيارة رسمية تلبية لدعوة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكان في استقبال الرئيس ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله أبوظبي في حفل رسمي.

ويرافق أردوغان وزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والمالية نورالدين نباتي، والتجارة محمد موش، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والنقل والبنى التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو.

كما يرافقه وزيرا الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والزراعة والغابات بكر باكدميرلي، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير.

وانتشرت الأعلام التركية على جنبات بعض الطرق الرئيسية في أبو ظبي، وفي مقدمتها الطريق المؤدي إلى قصر الوطن، احتفاءً بزيارة أردوغان.