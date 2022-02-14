الرحلة العلمية التركية السادسة تصل إلى قاعدتها العلمية في القارة القطبية الجنوبية

ضمن إطار الرحلة العلمية التركية السادسة، أعلنت مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك" وصول فريق الخبراء التركي إلى قاعدته العلمية في القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا".

وتجري الرحلة العلمية بتنسيق من معهد أبحاث القطب لدى المؤسسة، برعاية رئاسة الجمهورية.

وبعد وصوله القارة القطبية، توجه الفريق التركي إلى الجزيرة التي تضم القاعدة العلمية البلغارية.

ثم عبر الفريق على التوالي مضيقي برانسفيلد وجيرلانش وقناة ليماري ثم مضيق بينولا متجهاً نحو الجنوب، قبل أن يصل جزيرة "هورس شو" حيث قاعدته العلمية.

وبين الحين والآخر، كانت ترافق سفينة الفريق العلمي التركي خلال توجهه إلى القاعدة العلمية، حيتان وطيور البطريق.

ومن المقرر أن تستمر الرحلة العلمية نحو شهر ونصف، لإجراء دراسة مفصلة في إطار 14 مشروعا مثل علوم الأرض وعلوم الأحياء.

وانطلقت الرحلات العلمية التركية عام 2017 لإجراء بحوث علمية في القارة البيضاء، تحت رعاية رئاسة الجمهورية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا.

ومن المقرر أن تشهد الرحلة السادسة عمليات اختبار للعديد من المنتجات التكنولوجية المطورة بإمكانات تركية محلية.