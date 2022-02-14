العلاقات التركية الإماراتية في 6 أشهر.. رؤى وتطورات

تشهد العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والإمارات تعاوناً متسارعاً ومتصاعداً فيما تتطور روابط أخوية وثيقة بين القادة.

ويجري الرئيس رجب طيب أردوغان زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء، بعد استقباله ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالعاصمة أنقرة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

وفيما يلي أبرز محطات هذه العلاقات الاستراتيجية المتنامية خلال الأيام الـ 180 الأخيرة:

13 فبراير/ شباط 2022:

وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية قالت إن زيارة الرئيس أردوغان "خطوة هامة على طريق تعزيز العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين البلدين"، وخلال الزيارة يوقع البلدان 12 اتفاقية تعاون بمجالات عديدة.

12 فبراير:

الرئيس أردوغان، قال في مقال صحفي، إن زيارته إلى الإمارات ستتيح الارتقاء أكثر بالتعاون بين البلدين، وإن أمن واستقرار الإمارات وجميع الأشقاء بالخليج مرتبط بأمن واستقرار تركيا.

3 فبراير:

عبد الله المزروعي، رئيس اتحاد غرف الإمارات، بحث مع توغاى تونشير، السفير التركي لدى أبوظبي، تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.

31 يناير/ كانون الثاني:

محمد البواردي، وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، بحث مع السفير تونشير تطوير التعاون الدفاعي والعسكري.

20 و21 يناير:

مصطفى شنطوب، رئيس البرلمان التركي، التقى مسؤولين إماراتيين في أبوظبي، وقال إنه لمس لديهم "رغبة وإرادة كبيرة لتعزيز العلاقات مع تركيا".

17 و18 يناير:

وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اتصل هاتفيا بنظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، وأدان هجمات استهدفت أبوظبي.

12 يناير:

وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، قال بمقابلة، إن بلاده "تتطلع للاستفادة من استثمارات تركيا الضخمة بالقطاع الصناعي، والعمالة الماهرة، والشبكة اللوجستية القائمة، خاصة مع إفريقيا".

31 ديسمبر/ كانون الأول 2021:

وزير الخارجية التركي قال إن أنقرة تعاملت "بشكل إيجابي" مع مقترح من الإمارات لتوقيع اتفاقية بشأن النقل البري إلى تركيا.

21 ديسمبر:

البنك المركزي التركي يضيف عملة الدرهم الإماراتي على نظام العملات الأجنبية المتداولة.

15 ديسمبر:

الرئيس أردوغان تمنى لسفير الإمارات، سعيد ثاني حارب الظاهري، بعد تقديمه أوراق اعتماده، التوفيق وتعزيز العلاقات الثنائية.

11 ديسمبر:

رئيس البرلمان التركي بحث في إسطنبول، مع صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، تعزيز التعاون.

6 ديسمبر:

سعود القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد (السلطة العليا بالإمارات)، استقبل توغاي تونشير، السفير التركي، بمناسبة تسلمه مهامه.

1 ديسمبر:

الرئيس أردوغان هنأ في اتصال هاتفي، ولي عهد أبوظبي بالذكرى الخمسين لتأسيس الإمارات.

29 نوفمبر/ تشرين الثاني:

الرئيس أردوغان أعلن عزمه زيارة الإمارات في فبراير 2022.

24 نوفمبر:

ولي عهد أبو ظبي التقى الرئيس أردوغان في أنقرة، وأعلنت الإمارات تأسيس صندوق بـ 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات بتركيا.

23 نوفمبر:

اتفاق على تعزيز التعاون بين البلدين، خلال الدورة العاشرة للجنة الاقتصادية المشتركة في دبي.

17 أكتوبر/ تشرين الأول:

وزير الإمارات للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، بحث مع وفد تجاري تركي تعزيز التعاون الاقتصادي.

7 سبتمبر/أيلول:

قال وزير الخارجية التركي إن "أجواء إيجابية" تخيم على العلاقات التركية الإماراتية.

30 و31 أغسطس/آب:

الرئيس أردوغان بحث في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

18 أغسطس:

الرئيس أردوغان استقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وبحثا علاقات البلدين وقضايا إقليمية.