تركيا تطلب من مواطنيها تجنب السفر إلى اليمن إلا للضرورة

طلبت وزارة الخارجية التركية من مواطنيها تجنب السفر إلى اليمن إلا في حالات الضرورة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، الاثنين، حول السفر إلى اليمن.

وقالت: "نظرا للظروف الأمنية غير المواتية في اليمن حاليا، نوصي مواطنينا بتجنب السفر إلى هذا البلد إلا في حالات الضرورة".

وأكدت ضرورة متابعة المواطنين الأتراك للتحذيرات والإعلانات التي قد تصدر عن الوزارة أو السفارة التركية في صنعاء، ودعتهم إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة لسلامتهم الشخصية.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014