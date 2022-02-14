رئيس وقف المعارف التركي يزور أوزبكستان

التقى رئيس وقف المعارف التركي بيرول آقغون بنائب وزير الخارجية الأوزبكي غيرت فاضيلوف، في العاصمة طشقند، في إطار زيارة رسمية يجريها إلى أوزبكستان.

وفي بيان صادر عنه حول اللقاء، قال آقغون إنه ناقش مع المسؤول الأوزبكي سبل الارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى أفضل، بعد أن شهدت تطوراً عميقاً خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأشار إلى القواسم المشتركة بين تركيا وأوزبكستان على كافة الأصعدة الثقافية والتاريخية والدينية، مبينًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 3.6 مليارات دولار خلال العام الفائت.

ونقل البيان عن فاضيلوف، إعرابه عن سعادته لاستقبال الوفد التركي في بلاده.

وأشار إلى المستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات التركية الأوزبكية السنوات الأخيرة، مرجعاً ذلك إلى العلاقات الوثيقة التي تربط زعيمي البلدين.

ومن المقرر أن يزور آقغون أيضاً السفارة التركية لدى طشقند، ويلتقي السفير أولغان بكار، ويعقد لقاءً آخر مع وزير التعليم الأوزبكي بختيار سعيدوف.

وأنشأت وزارة التربية التركية وقف المعارف ليتولى إقامة مدارس خارج البلاد، في خطوة تطرح بديلًا لمدارس تنظيم "غولن" الإرهابي.