سفير كييف لدى أنقرة: يمكن حل التوتر مع روسيا بوساطة تركية

قال السفير الأوكراني في أنقرة، فاسيل بودنار، الإثنين، إن التوتر الناشب بين روسيا وأوكرانيا يمكن حله سلميا بوساطة تركية.

وأوضح السفير الأوكراني في تصريح صحفي بولاية أضنة جنوبي تركيا، أن روسيا حشدت قواتها وأسلحتها على الحدود الأوكرانية، مؤكدا أن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها.

وأضاف أن "أوكرانيا تتوقع حلا سلميا لهذا التوتر، وتعرب عن أملها في أن تكون مهارات التفكير الروسية كافية وسليمة لإنهاء هذا الوضع قبل بدء الحرب".

وتابع قائلا: "يمكننا حل هذا الوضع سلميا بوساطة من تركيا"، مشيرا إلى مستوى الدعم التركي العالي لبلاده الذي ظهر خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لأوكرانيا مؤخرا.

ولفت إلى أن أوكرانيا تدرك الدعم والتضامن التركي حكومة وشعبا لها، وأنها تثمن لها موقفها.

وحشدت موسكو مؤخراً أكثر من 100 ألف جندي قرب أوكرانيا، ما أثار مخاوف دول غربية من أن الكرملين قد يخطط لهجوم عسكري ضد جارته السوفيتية السابقة.

ونفت روسيا استعدادها للغزو، واتهمت الدول الغربية بتقويض أمنها من خلال توسع الناتو نحو حدودها.