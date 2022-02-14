علاقات جديدة بين تركيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي

قال النائب في البرلمان التركي علي شاهين، إن دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي شركاء أقوياء لبلاده.

وأضاف شاهين، رئيس الوفد التركي لقمة بارلاتينو الإقليمية في بنما، السبت، في تصريح صحفي، أن البرلمان التركي يسعى إلى تعزيز الصداقة والتعاون بين دول أمريكا اللاتينية وتركيا من خلال العلاقات الهيكلية التي أقامها مع البرلمانات الإقليمية، بما في ذلك بارلاتينو.

جاء ذلك خلال مشاركة النائب عن حزب العدالة والتنمية بالدورة الـ 36 للجمعية العامة لبرلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (بارلاتينو).

وهذه هي المرة الأولى التي يخاطب فيها وفد تركي المشرعين من 23 دولة من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في الجمعية العامة لبارلاتينو.

وأشار شاهين أن المساعي التي بدأت بطلب من البرلمان التركي للانضمام إلى بارلاتينو كدولة مراقبة في عام 2015، توجت باتفاقية تعاون تم توقيعها في العاصمة التركية أنقرة في 11 أكتوبر/ تشرين أول 2021.

ولفت إلى أن بلاده تسعى بعد توقيع هذه الاتفاقية، إلى تطوير العلاقات بين البرلمان التركي وبرلمانات دول أمريكا اللاتينية في جميع المجالات.

وأوضح شاهين أن البرلمان التركي الذي يدرك الدور المهم الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في أنحاء العالم، يتخذ موقفا نشطا لتعزيز العلاقات مع أمريكا اللاتينية.

وأكد النائب التركي أن بلاده مصممة على إنشاء آلية تعاون فعالة على المستوى البرلماني لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجهها تركيا ودول أمريكا اللاتينية.

وأردف المسؤول التركي: "نعتقد أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هي شريك طبيعي وقوي لتركيا"، مضيفاً أن بلده وأمريكا اللاتينية لديهما إمكانات كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية

وأشار إلى أن حجم التجارة بين تركيا والمنطقة بأسرها، والذي بلغ نحو مليار دولار عام 2002، بلغ 15 مليار دولار بنهاية عام 2021.