علماء أتراك في جامعتي أنقرة وإسطنبول يكتشفون كوكبين جديدين

أعلن علماء أتراك في جامعتي أنقرة وإسطنبول اكتشاف كوكبين يبعدان عن الأرض مسافة 1336 سنة ضوئية، وهي المرة الثانية التي ينجح فيها العلماء الأتراك من اكتشاف كواكب جديدة في الفضاء.

جاء ذلك نتيجة مشروع علمي نفذه أكاديميون أتراك مختصون في علم الفضاء لدى الجامعتين، ونشرت نتائج الاكتشاف العلمي في مجلة دولية.

وفي حديثه للأناضول، قال الأستاذ الدكتور سليم عثمان سلام، أحد المشاركين في الاكتشاف، إن الإعلان عن اكتشاف الكوكبين سبقهما تحليل ومعالجة عميقة للبيانات المتوفرة نتيجة مراقبة الفضاء.

وأضاف أن الكوكبين المكتشفين حديثاً يقعان ضمن نظام النجم الثنائي "كبلر 451"، مبيناً أنهما يبعدان عن كوكب الأرض مسافة 1336 سنة ضوئية.

وأوضح أن أحد الكوكبين أكبر من حجم المشتري بـ 1.5 مرة، فيما الكوكب الآخر يبلغ حجمه ضعفي المشتري.

وأشار "سلام" إلى أن احتمالات وجود الحياة على هذين الكوكبين معدومة، لأنهما كواكب غازية عملاقة.

ويمكن الوصول إلى المقال العلمي المتعلق باكتشاف العلماء الأتراك عبر الروابط التالية:

DOI: https://doi.org/10.1093/mnras/stac357

arXiv:https://arxiv.org/abs/2202.02118