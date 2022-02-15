أردوغان: ندعم استقرار الامارات ولا فرق بين أمننا وأمن الخليج

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعم بلاده لأمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة، وأمن منطقة الخليج بشكل عام.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للرئيس أردوغان، الثلاثاء، حول زيارته إلى الإمارات.

وقال الرئيس أردوغان: "أنهينا اليوم بنجاح الزيارة التي أجريناها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

وأردف: "خلال الاجتماعات التي عقدناها، أظهرنا إرادة مشتركة قوية فيما يتعلق بتطوير العلاقات وزيادة الاستثمارات، ووقعنا 13 اتفاقية تعاون".

وأعرب عن ثقته بأن الاتفاقيات الموقعة ستعزز أرضية التعاون بين البلدين.

وتابع :"نحن ندعم أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا نفرق بين أمننا وأمن منطقة الخليج".

وأردف: "كما أننا نرحب بالإرادة المتبادلة فيما يتعلق بالحفاظ على الزخم الذي تحقق في علاقات التعاون بيننا والمضي قدما في ذلك".

وأضاف "نحن عازمون على مواصلة بذل الجهد على أساس الاحترام والثقة المتبادلة من أجل مصالحنا المشتركة ومستقبل منطقتنا".

وغادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإمارات العربية المتحدة عائدا إلى بلاده، مساء الثلاثاء، في ختام زيارة رسمية بدأها أمس الإثنين.