أردوغان: هدفنا المشترك مع الإمارات هو الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان إن هدف تركيا المشترك مع الإمارات العربية المتحدة هو الارتقاء بالعلاقات الثنائية في كافة المجالات إلى مستوى أعلى.

جاء ذلك في كلمة، الثلاثاء، خلال لقائه مع المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية إلى البلد الخليجي.

وأضاف أردوغان أن العلاقات التركية الإماراتية انتقلت إلى مرحلة جديدة مع زيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى تركيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

وأوضح أن تركيا والإمارات تملكان إرادة مشتركة وقوية لتطوير العلاقات التجارية وتعزيز الاستثمارات.

وشدد على أن لقاءاته أمس الاثنين مع ولي عهد أبو ظبي تؤكد هذه الإرادة، لافتا إلى توقيع البلدين 13 اتفاقية في مجالات مختلفة.

وأشار إلى أن الإمارات من أبرز الشركاء التجاريين لتركيا في منطقة الخليج العربي، مبينا أن العلاقات التجارية حافظت على حجمها حتى في مرحلة الركود التي طالت العلاقات السياسية للبلدين.

ولفت إلى أن هذا الأمر يؤكد التاريخ المتجذر للعلاقات الاقتصادية والبشرية بين البلدين، واستنادهما إلى أرضية صلبة.

وأردف: "هدفنا المشترك حاليا هو الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية في كافة المجالات إلى مستوى أعلى بكثير".

وفي السياق، قال أردوغان إن الإمارات تقدم فرص استثمار مناسبة لشركات التكنولوجيا الفائقة، مبينا أن تركيا وبفضل بنيتها السكانية الشابة، باتت رائدة في مجال تطوير التكنولوجيا العالمية.

وأعرب الرئيس التركي عن ثقته بأن البلدين سيقطعان شوطا كبيرا خلال فترة قصيرة، بصفتهما "متممتين لبعضهما من الناحية الاقتصادية".

وتابع: "اتخذنا الخطوات اللازمة من أجل تعزيز الروابط الاقتصادية في العديد من المجالات، وفي مقدمتها النقل البري والجوي، والقطاع المصرفي والتمويل".

وقال أردوغان إن تركيا تبرز للواجهة بفضل سكانها البالغ عددهم 85 مليون نسمة، وإنتاجها الصناعي المتنامي، وقدراتها في التوظيف النوعي، وبنيتها التحتية المادية، وموقعها الجغرافي.

وأضاف أن الاستقرار السياسي وسرعة آلية اتخاذ القرارات في تركيا، ساهما في تجاوز أزمة وباء كورونا بسهولة، لافتاً إلى نمو اقتصاد بلاده 1.8 بالمئة في 2020، تزامنا مع انكماش الاقتصاد العالمي 3.4 بالمئة.

كما أشار الرئيس التركي إلى نمو صادرات بلاده بنسبة 33 بالمئة خلال 2021، ليبلغ إجمالي حجمها 225 مليار دولار.

وأوضح أنه في الوقت الذي تتجه في الشركات العالمية لاتخاذ تركيا مقرا للإنتاج والتصدير والإدارة المركزية، بدأ يزداد اهتمام المستثمرين الدوليين ببلاده.

وأكد أن تركيا بلد يحظى بنقطة جذب مهمة من حيث الاستثمارات وتأسيس فرص الأعمال، مبينا أن خطوات تحسين البنية التحتية وممرات النقل، تقدم فرصا إضافية للمستثمرين الدوليين.

وفي السياق، خاطب أردوغان ممثلي القطاع الخاص الإماراتيين بالقول: "واثق أنكم مدركون لكافة جوانب الفائدة من تأسيس الشراكات التجارية والاستثمارات في تركيا".

وشدد على أهمية دور الإرادة المشتركة لإدارة البلدين في الوصول إلى المستوى المنشود في العلاقات التركية الإماراتية.

وأكد أن وزارتي التجارة والصناعة والتكنولوجيا ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية في تركيا، على استعداد لتقديم كافة أنواع الدعم لمشاريع الاستثمار الجديدة لرجال الأعمال الإماراتيين.