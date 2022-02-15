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أردوغان يلتقي بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 15.02.2022 15:23
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مصتقبلا الرئيس أردوغان الأناضول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مصتقبلا الرئيس أردوغان (الأناضول)

التقى الرئيس رجب طيب أردوغان مع نائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في إطار زيارة يقوم بها لمعرض "إكسبو 2020 دبي".

وجرى اللقاء في اليوم الثاني من زيارة الرئيس أردوغان لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وترأس أردوغان وآل مكتوم، وهو أيضا رئيس الوزراء وحاكم دبي، الاجتماع الثنائي لوفدي البلدين.

وكتب أردوغان في دفتر الشرف الخاص بالمعرض: "خلال زيارتي لمعرض إكسبو 2020 دبي، كنت ممتنا لحفاوة الاستقبال في جناح القادة".

وتابع: "أود أن أشكر أخي العزيز آل مكتوم على كرم ضيافته. تحت شعار تواصل العقول وصنع المستقبل، أهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة على نجاح إكسبو 2020".

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