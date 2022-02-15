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خفر السواحل التركي ينقذ 62 مهاجراً أرغمتهم اليونان على العودة للمياه الإقليمية

وكالة الأناضول للأنباء
موغلا
نشر في 15.02.2022 09:12
آخر تحديث في 15.02.2022 09:42
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أنقذ خفر السواحل التركية، الإثنين، 62 مهاجرا غير نظامي بولاية موغلا جنوب غربي البلاد، أرغمتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية لتركيا.

وذكرت قيادة خفر السواحل التركية في بيان، أن فرقها تلقت بلاغا عن وجود مهاجرين داخل قوارب مطاطية وطوافات نجاة قبالة سواحل مدينتي مرمريس ودالامان بموغلا، فتوجهت على الفور إلى الموقعين.

وأضاف أن الفرق أنقذت 62 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل المدينتين (دون ذكر جنسياتهم)، أرغمتهم قوات يونانية على العودة إلى المياه التركية.

ونقلت فرق الإنقاذ المهاجرين إلى البر التركي، وأحالتهم إلى مديرية الهجرة في الولايات المذكورة.

كما أوقفت السلطات التركية شخصا يشتبه بتهريب المهاجرين.

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