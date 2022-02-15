تركيا والإمارات تبحثان الاستثمار في الصناعة والذكاء الاصطناعي

بحثت تركيا والإمارات، اليوم الثلاثاء، تعزيز فرص الاستثمارات المشتركة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك، خلال لقاء وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان الجابر، في أبو ظبي، مع نظيره التركي مصطفى ورانك، وفق وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية، وام.

وتطرق اللقاء إلى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الإمارات وتركيا في مجال الصناعة بين البلدين.

كما ناقش الجانبان فرص الاستثمارات المشتركة في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتطوير، إضافة إلى بحث تبادل الخبرات بين البلدين في مجال دعم القدرات التكنولوجية المتقدمة والمستدامة وتطوير المواصفات والمناطق الصناعية.

يأتي ذلك في إطار زيارة يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإمارات، بدأت الإثنين وتستمر حتى اليوم الثلاثاء، وسط ترحيب سياسي وشعبي في البلد الخليجي.

ووقع البلدان أمس، 13 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار، والدفاع، والنقل، والصحة، والزراعة.

ويرافق الرئيس أردوغان وفد كبير من بين أعضائه وزراء الخارجية والداخلية والمالية والتجارة والصناعة والتكنولوجيا والنقل والبنى التحتية والثقافة والسياحة والزراعة والغابات، بالإضافة إلى رئيس هيئة الصناعات الدفاعية.