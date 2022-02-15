ترند الإمارات تركيا علاقات استراتيجية يحصل على أكثر من 122 مليون مشاهدة

حقق وسم #الامارات_تركيا_علاقات_استراتيجية الذي أطلق على حساب وزارة الخارجية الإماراتية أعلى نسبة مشاهدات بمناسبة زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات العربية المتحدة.

ووفق حساب "ترند الإمارات" على تويتر، "حقق الوسم مشاهدات تزيد على 122 مليون مشاهدة في العالم".

وأنشأت الخارجية الإماراتية وسم #الامارات_تركيا_علاقات_استراتيجية عبر حسابها على تويتر وتنقل من خلاله لقاءات ونشاطات الرئيس أردوغان والوفد المرافق في الإمارات واحتفاء الإماراتيين على المستويين الشعبي والرسمي بالزيارة.

واستقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس أردوغان، في مراسم رسمية، بعد وصوله الإثنين في زيارة تستمر يومين، ومن المطار إلى قصر الوطن انتشرت الأعلام التركية على جنبات بعض الطرق الرئيسية في أبو ظبي.

ويرافق الرئيس أردوغان وفد كبير من بين أعضائه وزراء الخارجية والداخلية والمالية والتجارة والصناعة والتكنولوجيا والنقل والبنى التحتية والثقافة والسياحة والزراعة والغابات، بالإضافة إلى رئيس هيئة الصناعات الدفاعية.

وتستمر زيارة أردوغان للإمارات حتى اليوم الثلاثاء، وهي الأولى منذ عام 2013، وتأتي بعد زيارة ولي عهد أبو ظبي لتركيا في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، التي شهدت توقيع اتفاقيات عديدة، لاسيما في الجانب الاقتصادي.