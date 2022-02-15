لوائح جديدة للحصول على الجنسية التركية للعام 2022

يحمل الحصول على الجنسية التركية العديد من المزايا والفوائد فضلاً على التفاخر بتاريخ عريق من الإمبراطوريات، مثل التعليم المجاني وإمكانية دخول الجامعات والمساعدة الطبية الكاملة وغيرها الكثير. ولعل كل من زار تركيا يتمنى أن يكون تركياً ليستقر في هذه البلاد الجميلة الشاسعة. ومؤخراً أجرت الحكومة التركية بعض التغييرات على قواعد الحصول على الجنسية التركية للأجانب والمقيمين في البلاد.

ونُشرت في الصحيفة الرسمية اللائحة المعدلة لتطبيق قانون الحصول على الجنسية التركية وتتضمن شروطاً جديدةً تنطبق على الرعايا الأجانب داخل البلاد وخارجها. ويستعرض هذا المقال أهم ما جاء فيها:

أولاً، يمكن لأولئك الذين حددتهم وزارة الصناعة والتكنولوجيا أنهم قاموا باستثمار مالي ثابت لا يقل عن 500.000 دولار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية.

كذلك الذين حددتهم وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ بأنهم قاموا بشراء عقارات بقيمة 250.000 دولار بشرط أن يتم وضع توضيح في السجل العقاري يمنع بيع العقار لمدة 3 سنوات أو أولئك الذين أبرموا عقداً موثقاً بقيمة 250.000 دولار أمريكي لشراء أراضي معدة للبناء بشرط أن يتم تحديد توضيح بعدم النقل أو التخلي عن الملكية لمدة 3 سنوات في السجل العقاري.

إلى جانب الذين حددتهم وزارة العمل والضمان الاجتماعي لتوظيف ما لا يقل عن 50 شخصاً، فهم من المؤهلين أيضاً ليصبحوا مواطنين أتراك.

وفي الوقت نفسه، تم اعتبار أولئك الذين حددتهم وكالة التنظيم والرقابة المصرفية بإيداع ما لا يقل عن 500.000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، في البنوك العاملة في تركيا بشرط الاحتفاظ بها مودعة لمدة 3 سنوات، مؤهلون أيضاً للحصول على الجنسية.

وبالمثل، أولئك الذين حددتهم وزارة الخزانة والمالية بشراء ديون حكومية بقيمة لا تقل عن 500.000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، بشرط الاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات.

كما يمكن لكل من اشترى أسهم المشاركة في صناديق الاستثمار العقاري أو أسهم المشاركة في صندوق استثمار رأس المال الاستثماري بما لا يقل عن 500.000 دولار مع الالتزام بالاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات على الأقل التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية.

هذا وتنص اللوائح الجديدة أيضاً على أنه قبل إجراء المعاملة، سيتم بيع مبالغ العملة المحددة من قبل وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ، ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية ووزارة الخزانة والمالية و مجلس الاستثمار إلى أحد البنوك العاملة في تركيا، والذي سيبيعها بدوره إلى البنك المركزي لجمهورية تركيا.

وسيتم الاحتفاظ بمبالغ الليرة التركية الناتجة عن البيع في ودائع بالليرة التركية، والاحتفاظ بمبالغ الليرة التركية التي حصلت عليها وزارة الخزانة والمالية في أدوات الدين الحكومية بالليرة التركية لمدة 3 سنوات. وسيحدد البنك المركزي الممارسات والمبادئ المتعلقة بهذا الموضوع.

ومع تعديل القانون، ستقوم الجهات المختصة بإنشاء لجنة تتألف من ممثلين عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ ووزارة الخزانة والمالية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا ووزارة الداخلية، لمراقبة العملية المتعلقة بطلبات الجنسية.