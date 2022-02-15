وكالة الفضاء التركية: سنرفع العلم التركي على سطح القمر

قال رئيس وكالة الفضاء التركية سردار حسين يلدرم، إن إعداد رواد الفضاء ووصولهم الى القمر درة تاج برنامج الفضاء الوطني التركي، مؤكداً أن البرنامج يتضمن أهدافا كبيرة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها يلدرم أثناء زيارته لمعرض التصوير الفوتوغرافي "الغبار النجمي" التابع لمركز "كوكمان" للتدريب على الطيران الفضائي بولاية بورصة التركية (غرب).

وأشار يلدرم إلى أن برنامج الفضاء الوطني يتضمن في مراحله الأولى أهدافًا مهمة في مجال الفضاء، من بينها البرمجة الفضائية وتقنيات الإطلاق وآليات تحاكي مركبات الفضاء - انتهت مراحل التصميم - وأخيرا مشروع الرحلة إلى القمر.

وذكر أن وكالة الفضاء التركية تواصل العمل في إطار برنامج الفضاء الوطني الذي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أهدافه العشرة في فبراير/ شباط من العام الماضي (2021).

وأوضح أن الوكالة اتخذت خطوات مهمة على صعيد تحقيق جميع الأهداف العشرة المحددة في برنامج الفضاء الوطني، وبدأت في الحصول على نتائج ملموسة في هذا الإطار.

ولفت يلدرم إلى أن الوكالة كلفت مؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي التركية "توبيتاك" بإنتاج مركبة غير مأهولة، سوف يجري إرسالها إلى الفضاء خلال العامين المقبلين، مؤكّدًا أن برنامج الفضاء الوطني سوف يقود تركيا إلى أبعد من ذلك بكثير في مجال الفضاء والبحوث العلمية ذات الصلة.

وقال: "هذا البرنامج سيحدث قفزة تكنولوجية، بالطبع الوصول إلى القمر ليست بالمهمة السهلة، نحن نعمل بجهد متواصل لتحقيق أهداف برنامج الفضاء الوطني، وبناء عليه كلفنا توبيتاك بإنتاج مركبة غير مأهولة لإرسالها إلى القمر".

وأضاف: "أنهينا بالفعل أعمال التصميم المتعلقة بمركبة الفضاء، وستبدأ توبيتاك بأعمال تصنيع المركبة والبدء بمرحلة الإنتاج هذا العام، ومن المخطط أن تعمل المركبة بواسطة محرك صاروخي هجين محلي الصنع. وقد جرى تصنيع هذا المحرك بالفعل، وسوف يتم دمجه مع المركبة الفضائية بعد الانتهاء من مرحلة الإنتاج".

** سوف نرفع علمنا على القمر

وأكّد يلدرم أن وكالة الفضاء التركية، كرست كل جهودها لإنجاح برنامج الفضاء الوطني وتحقيق أهدافه بما في ذلك الوصول إلى القمر، مشيرًا أن الوكالة ستترك بصمتها على سطح القمر من خلال رفع العلم التركي الذي يتمتع بقيمة معنوية كبيرة في وجدان الأمة.

واستطرد: "الأمر ليس سهلًا بالطبع، لكننا نخطط لإرسال جسيم يقوم برفع العلمي التركي على سطح القمر، وذلك قبل اصطدام المركبة الفضائية بسطحه، لقد أجرينا الدراسات ذات الصلة ونعمل على تحقيق هذا الهدف".

كما أوضح رئيس وكالة الفضاء أن تركيا قطعت شوطًا مهمًا في مجال تطوير صناعات وتكنولوجيا الفضاء، وأن الوكالة سوف تستخدم تلك الخبرات والمعدات التكنولوجية في رحلة الوصول إلى القمر.

** عاقدون العزم على دخول عالم الفضاء

وأفاد بأن تركيا عاقدة العزم على دخول عالم الفضاء، وإرسال علماء أتراك إلى محطة الفضاء الدولية، الموجودة في مدارها على بعد حوالي 400 كيلومتر عن الأرض.

وأردف أن وكالة الفضاء التركية تعتزم إجراء تجارب مهمة في بيئة خالية من الجاذبية، وأن زيارة العلماء الأتراك إلى محطة الفضاء الدولية تندرج في هذا الإطار.

ولفت يلدرم إلى أن هذه الزيارة ستكون زيارة علمية مهمة، يجب أن تسبقها تدريبات مهمة لرواد الفضاء الأتراك المرشحين، استعدادا لاختيار الأنسب منهم للذهاب إلى الفضاء.