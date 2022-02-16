أردوغان: زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا ستنعكس إيجاباً على العلاقات بين البلدين

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ المرتقبة إلى تركيا خطوة "إيجابية"، وستنعكس إيجاباً على العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في حوار مع الصحفيين على متن طائرة العودة من زيارته الرسمية للإمارات مساء الثلاثاء، ونشر الأربعاء.

وأوضح في سياق آخر أنه سيطلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين رأيه في لقاء ثلاثي بحضور الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي، وأكد عزمه متابعة الموضوع عن كثب.

كما شدد على أن تركيا والسعودية يواصلان الحوار، وإنه من المرتقب تحقيق تقدم عبر اتخاذ خطوات ملموسة في الفترة المقبلة.

وقال أردوغان: "حوارنا مع السعودية مستمر، وننتظر تقدما من خلال الخطوات الملموسة قريبا".